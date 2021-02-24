關於2024年總統大選，中廣董事長趙少康已表態參選，新北市長侯友宜、副總統賴清德等人是否參選，更是備受關注。而根據時事大數據網站《網路溫度計》的政治人物網路聲量，侯友宜並未進到前20名，不過其在信任度等各種調查中，都排名第一。對此，媒體人韋安今(24日)在臉書分析，侯最終到了2022和2024年，只要不犯大錯，都會「屹立不搖」。

韋安24日在臉書分析，根據《網路溫度計》網站排名，侯友宜只排第22名，遠低於總統蔡英文、衛福部長陳時中，也比前總統馬英九、趙少康低，不過侯在政治人物支持度、信任度等各種調查中，都排名第一。因此他分析3個關鍵原因，第一，侯支持度最高，但聲量不高，說明聲量正面「含金量」最高，廢話不多，低聲量卻贏得高支持和高信任。

不僅如此，韋安指出第二點，侯友宜的一言一行，都有很高的民眾感受度、體驗度，轉化成對他支持和信任，最後則是因為侯已用兩年時間，走出與其他政治人物不同的道路，最終到了2022和2024年，只要不犯大錯，都會「屹立不搖」。

針對韋安的見解，有網友表示認同，留言寫下「網路看不到人的內心！真正做事的人哪有時間說話，而且話多了，魔鬼會算計」、「聲量高沒用啦」；但也有人說「藍綠都不投他的比較多」、「等1450出馬以後，再來論定吧」。

(中時新聞網)