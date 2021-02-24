淡北道路去年通過二階環評，新北市府在去年完成用地取得，新北市長侯友宜24日表示，目前只等行政院通過公共建設計畫經費下來，今年就能動工，預計2024年與淡江大橋一起完工啟用；立委洪孟楷表示，淡北道路一案已經卡行政院2個月，盼老縣長蘇院長快簽核。

新北市政會議24日專案報告新北交通建設，其中淡北道路全長5.45公里，自淡水區中正東路與淡金路交叉口起至台北市立德路口止，預計今年正式動工，力拚2024年底完工；侯友宜說，希望中央快速核定經費，快速動工，盼能在2024與淡江大橋一起完工改善北海岸交通問題。

對於淡北道路於行政院卡關，交通部長林佳龍今天於「淡江大橋主橋塔首支基樁打設祈福儀式」表示，地方民意有不同的意見，希望地方民意溝通出好的策略，對大台北、淡水、八里地區有好的發展，他有和行政院長蘇貞昌對此都保持關注。

洪孟楷表示，他在交通委員會已經質詢過非常多次，淡北道路經費共61億，國發會也已簽報同意，目前卡在行政院蘇院長已經卡2個月，公文遲遲未簽核，希望老縣長能夠苦民所苦趕快簽核。

洪孟楷說，交通部長林佳龍今天受訪提到地方民意代表有聲音，就他所知是士林、北投區民代對淡北道路有意見，淡北道路環評、交通都已經評估過，淡北開通只有更好，沒有不好，希望少數人放下意見。

「支持淡北道路聯盟」發起人張連榮表示，5公里多的道路建設，經過20餘年的反覆討論、21個專業環評委員通過的案子，因士林、北投區立委吳思瑤就無限期的拖延，如果是政治凌駕專業，根本不需要曠日廢時的做環評，也不需要環保署，只要看吳思瑤這位太上環保署長臉色就好了，他更進一步表示將會全力罷免立委吳思瑤。

(中時 )