動物之家中收容年齡較高、有傷病狀況及較凶悍的犬貓，在認養上較乏人問津，台南市動保處為了讓「老有所終」，推出「流浪犬長照終養計畫」，將媒合民間團體或私人狗場收養，並予以補助。（台南市動保處提供／莊曜聰台南傳真）

零撲殺政策上路後，流浪犬貓收容成為各縣市都得面對的問題，台南市善化、灣裡動物之家目前約有760隻毛小孩，已達上限，而由民間愛心人士設置、南市府動保處列管的收容處所則有50場，容納逾9000隻犬貓，為擴充量能，動保處今年首度推動「流浪犬長照終養計畫」，編列50萬元預算補助民間單位收養動物之家的老殘及不可回置犬，預計送養100隻、每隻補助5000元，即日開放申請。

南市府動保處近年投入經費打造動物之家硬體設備，包括欄舍分區、收容空間改善，還有戶外活動區的建置等等，讓動物之家不只是個收容處所，還是與民眾零距離的認養基地，另外還有工作犬等計畫，透過多元方式增加認養率，替浪浪找個幸福新家。

但因零安樂死等因素，加上部分民眾任意棄養、動保觀念差，使得認養率成長比不上收容速度，有些犬貓也因為性格有攻擊性、年齡偏高或殘疾問題較不討喜，只能一直待在收容所，以至於有「幼有所養」但「老難有所終」的狀況，因此動保處推動「公私協力流浪犬長照終養計畫」，希望結合民眾力量，讓這些毛小孩也能有個歸宿。

24日動保處舉行記者會宣傳，出席的老狗「小黑」待了6年，是動物之家的老前輩，左腳被捕獸夾截斷的「小黃」也一直乏人問津，處長吳名彬說，為了幫牠們找新家，只要是合法立案的民間團體或私人狗場，都能提出申請，動保處將進行認養前環境審查，確定認養者有能力提供特定犬貓完善照護，讓牠們能安心養老，並持續追蹤訪視，若違反動保法相關規定，將開罰並追回補助費用。

(中時 )