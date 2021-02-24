大陸影星章子怡日前轉戰小螢幕拍電視劇，她在古裝劇《上陽賦》挑戰從年輕演到老，但章子怡因詮釋15歲的郡主王儇，而被酸裝嫩、沒少女感，氣得章子怡在微博爆氣發文「其他對我的消費大可不必」，而章子怡今（24日）則罕見曬自拍照，42歲的她狀態極佳，俏皮嘟嘴相當俏麗。

章子怡今上午在微博罕見曬自拍，她開心和粉絲送的「王儇」角色的公仔玩自拍，章子怡對著鏡頭俏皮地歪頭嘟嘴，照片中，章子怡把頭髮撥到耳後，一張精緻小臉、五官全都露，42歲的章子怡狀態極佳，同時，章子怡也不忘發文感謝粉絲：「你們對我的愛不僅是在我身後波濤洶湧哦」。

章子怡罕見曬自拍，42歲狀態極佳。（圖／取材自章子怡微博）

其實《上陽賦》是「國際章」章子怡的首部電視劇作品，章子怡才因在《上陽賦》演15歲少女王儇而被酸裝嫩，「年齡錯位」讓網友直呼會出戲，面對網上負評，章子怡則跳出來呼籲，不要再消費她的少女感「少女感沒有什麼不好，但請別強安在我身上」。

章子怡強調，她演王儇時是38歲，現在她已42歲「這兩個數字哪個跟少女有關？」章子怡認為自己本份地塑造角色「其他對我的消費大可不必」，霸氣撇負評。而章子怡丈夫汪峰是後也跳出來力挺愛妻，透露他看到章子怡為了角色默默付出許多，承受壓力、受傷也獨自忍下來，字裡行間滿是對章子怡的心疼與不捨。

影星章子怡轉戰小螢幕拍電視劇《上陽賦》，上月開播後就引發話題。（圖／本報系資料照片）

(中時新聞網)