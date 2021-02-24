台東縣大武鄉2隻台灣藍鵲發生鬥毆事件，其中1隻受傷無法飛行被民眾發現後，趕緊報警處理。（林務局台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣大武鄉2隻台灣藍鵲發生鬥毆事件，其中1隻受傷無法飛行被民眾發現後，趕緊報警處理。（林務局台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣大武鄉民眾日前遇上鬥毆事件！原來是2隻台灣藍鵲糾纏扭打、互相攻擊，其中1隻還因受傷飛不起來，民眾便求助警方，經大武警及林務局大武工作站人員確認牠傷勢不嚴重，將其暫放紙箱稍事休息後，將箱子帶至戶外，牠就振翅翱翔飛向森林。大武警方表示，歷年來接獲穿山甲、領角鴞、象龜等不少動物案件，當人民保姆外，偶爾也當野生動物的保姆。

民眾21日中午向警方報案：「有2隻藍鵲在我家外面鬥毆，剩1隻受傷的，該怎麼辦才好？」他說兩隻鳥在戶外扭打了一陣子，其中1隻疑似受傷飛不起來，藍鵲緊抓著他的手，大武員警立刻派出人力將傷鳥接回，並通報林務局大武工作站，林務局人員請員警觀察台灣藍鵲的傷勢，如果不嚴重，可暫時放在紙箱中，讓傷鳥休息一下，稍後在戶外開箱，如果鳥兒自行飛走，就表示沒問題。

經人員檢視後告知，這隻藍鵲傷勢並不嚴重，應該只是受到驚嚇，讓牠休息一陣子就可以直接放飛。於是，幾位大武分局的人民保姆立刻化身藍鵲保姆，經確認牠的身上僅有一些小傷，便找個紙箱子讓台灣藍鵲稍事休息。午後，員警將紙箱拿到戶外，一開箱，一抹藍影閃過，牠就飛走了！

林務局表示，很多禽鳥打架、撞車、撞牆，有時會因受到驚嚇、驚魂未定，而暫時無法飛行，此外，有些同巢鳥類會就由打鬥決定彼此在群體中的地位；也提醒，如果民眾發現雛鳥掉在鳥巢外，建議人類先躲一邊觀察，因為通常鳥媽媽會來接小鳥回家。

林管處呼籲，救援野生動物必須遵守3步驟，首先要保護自身安全，其次是小心捕捉，避免徒手捕捉以免受傷或受人畜共通病源感染，再來將動物適當安置，蓋上深色布可讓動物情緒趨緩，最後撥打1999縣民專線或林務局24小時通報專線0800-000930後送。

大武警方表示，民眾報案內容千奇百怪，不少民眾撿到穿山甲、貓頭鷹，也曾遇過象龜翹家、穿山甲、白鼻心車禍等，更曾撿到眼睛受傷的領角鴞，為這些嬌客服務不是問題。

(中時 )