環保署今(24)日於環評大會審查「國光電廠興建計畫環境影響說明書第4次環境影響差異分析報告」，經開發單位承諾落實環境監測數據資訊公開，且年底前完成機組更新，本案審核修正通過。

開發單位國光電力股份有限公司表示，本次申請提高天然氣用量是配合經濟部「減煤增氣」政策，增加燃氣發電， 減少燃煤發電對我國整體空污及溫室氣體的排放。

天然氣用量從每年35萬公噸增加至42公噸，全年滿載運轉時數由4380小時增加至6132小時，不過氮氧化物小時平均排放濃度可由原核定的25ppm降至17ppm、年平均排放濃度由原核定的20ppm降至10ppm。

開發單位也指出，溫室氣體減輕措施包括在廠區內外共新植260株原生種喬木，固碳量可達每年6500公斤二氧化碳當量。

環委建議，氮氧化物小時平均濃度17ppm應可再下修，國光電廠則承諾，未來若有新技術會更新，也由於新增設備不多，目標年底前完成機組更新、併聯發電。

環評委員白子易表示，當地民眾民眾非常在乎提升天然氣用量帶來的空污排放量，開發單位有無主動將數據提供當地里辦公處？另外上次審查承諾的環境監測資料目前還沒公布在官方網站，要求開發單位應照環評建議具體執行。

環委決議，植栽應選擇適合當地環境的「大葉山欖」或「山肉桂」等原生種植物，植栽養護也不應使用化學農藥，另外氮氧化物排放也低於原本核定值，本案經審核修正通過。

(中時 )