前立委、國民黨副祕書長顏寬恒已表態支持江啟臣參選國民黨主席。（盧金足攝）

國民黨主席競爭激烈，是否會影響反萊豬公投的聲量與關注度？國民黨台中市黨團新任幹部24日就任，黨團書記長陳政顯表示，現階段國民黨主席之爭已漸明朗化，應該在3月中旬大致底定，國民黨現階段仍以民生議題為主，今年目標就是喚起民眾對國民黨的信心。

陳政顯說，台中市議會國民黨團會積極配合黨中央政策，贏得台中市民對黨團的信賴感，今年的目標喚起民眾對國民黨的信心為主，明年是選舉年，交給新的黨團幹部運作。

有支持者憂心國民黨推動反萊豬公投的聲量和影響力，在這波國民黨黨魁之爭，蓋過反萊豬的聲量。

陳政顯表示，黨主席之爭只是一時的，現在已逐漸明朗化，趨向穩定，預期應該在3月中旬大致底定，未來國民黨仍以以民生議題為主。

國民黨副祕書長顏寬恒今天出席台中市議會國民黨團幹部就任典禮備受矚目，他已公開宣示支持江啟臣選黨主席，強調主席的選舉很單純，誰有能力、有決心、有經驗帶著這個百年老店向前衝才是重點，今年主席也入選美國時代雜誌百大「未來世代領導人」，這份殊榮絕不是虛名，而是一種肯定。

顏寬恒強調，距離2022地方大選只剩一年多，國民黨沒有太多時間與本錢再為了主席選舉大傷元氣，用心、齊心、團結一心才是目前最正確的道路。

(中時 )