針對藻礁公投，據轉述，民進黨秘書長林錫耀在會中報告時表示，近來因為有藝人、網紅相繼站出來、串連號召連署，但會不會成案還未定，不過民進黨一定要小心因應。「藻礁的案子看起來是有人動員，但我們會審慎因應」。

據轉述，林錫耀今在報中常會黨務報告時提到，降低公投門檻案及反萊豬公投，國民黨這兩案最近有冷卻，黨會做好準備。

他接說著說，最近就是藻礁的案子看起來是有人動員，但會審慎因應，並提醒大家關注。

民進黨在2016年執政後，中央黨部主要在於協助行政團隊的政策宣傳、謠言澄清以及維持社會連結的角色等工作。

此外，林錫耀在會中也提到成立專案辦公室一事；據轉述，是為了各縣市之前有補助網路社群專員，需要有辦公室去做協調窗口，所以需要一個辦公室去做這樣工作，不是為了選舉本身，而是為了黨宣傳政策需要提升，所以補助黨公職掛看板是，類似這個做法。

提到提升黨的戰力部分；民進黨發言人謝佩芬說，中央黨部過去即有針對不同需求成立任務編組或者專案辦公室的前例，此次，基於整體政經情勢的變化以及社會溝通模式的改變，中央與地方在許多政治議題上的連動需求增多，因此透過專案辦公室協助，進一步強化黨中央與地方黨部、黨公職對於政治議題的推動與文宣合作，共同為民進黨執政團隊執政成果的展現而努力。

她表示，2022年選舉距今還太早，不必有過多的揣測。民進黨在2016年執政後，中央黨部主要在於協助行政團隊的政策宣傳、謠言澄清以及維持社會連結的角色等工作。

(中時 )