時力黨主席陳椒華今日召開記者會表示，根據時力近期做的街訪顯示，有9成以上民眾無法辨別國民黨黨徽和國徽，因此將舉辦「台灣意象國徽設計大賞活動」，盼藉由這次國徽設計大賞，吸引台灣設計好手參賽。

陳椒華指出，立法院會於今年1月29日表決通過時代力量立法院黨團主決議，要求內政部針對「現行國徽與國民黨黨徽相似」於兩個月內提出評估報告。

陳椒華說，舉辦這項比賽的用意，即是希望提高社會對此議題的關注，也希望內政部能正視人民的聲音，審慎評估修改國徽的必要性及可行性。

時力秘書長白卿芬表示，各國國徽隨著歷史及國族認同的演進而有修改，在全世界屢見不鮮，包括南非、韓國、奧地利及希臘等國國徽皆多次修改，例子不勝枚舉。台灣歷經民主化及3次政黨輪替，台灣社會本土化意識高漲，年輕世代以台灣為國族認同的比例逐漸增加，更應該藉著修改國徽來告別過去黨國不分的年代。

白卿芬說，這次舉辦的國徽設計比賽中，所謂「台灣意象」開放台灣社會各界自由發想，時代力量預計於3月中旬前公布活動主視覺、完整辦法及評審名單，另本活動將分成「評審組」及「人氣組」，屆時歡迎各界共襄盛舉。

(中時 )