主播出身的女星陳貝兒擁有好口才和亮麗外表，陳貝兒曾獨家採訪過木村拓哉、李秉憲和李安，還因此被受封為「有線娛樂主播一姐」，而總是給外界知性、氣質形象的陳貝兒，近日則罕見解放好身材，陳貝兒辣穿運動內衣和貼身運動褲，陳貝兒41歲的好身材超不科學。

陳貝兒主播的專業、知性形象鮮明，不過她近日則罕見大解放，在網上曬辣穿低胸運動內衣、貼身運動褲，陳貝兒解放白嫩上圍和纖細蠻腰，也讓外界震驚原來陳貝兒身材這麼好，舉手投足相當俏麗，完全不像41歲。

Stay healthy, keep fit and keep smiling 😉 最近經常講嘅呢句「祝你身體健康」有住實實在在嘅祝福，聽朝同你示範我嘅超級益生菌早餐，真心係想你身體健康 💕 ig : chanjanis 由 Janis Chan 陳貝兒發佈於 2021年2月22日 星期一

陳貝兒辣照性感又兼具健康美，引來藝人好友陳貝兒、彭秀慧留言大讚陳貝兒好看：「好正」、「集健康性感於一身」、「太美」、「女神」、「沒看見過你穿這麼性感，不過是健康sexy」、「像少女」，辣照刷一片好評。

陳貝兒擁有好口才、從主播轉戰主持，表現亮眼，不過陳貝兒2017年才因婚變震驚各界，陳貝兒當時激動落淚坦言與商人老公黃國棟離婚，6年婚姻破局、最後仍以離婚收場，而陳貝兒事後也在臉書發文：「I'm ok, thx.」並上傳寫著「面對、接受、放下、向前」的圖片，堅強模樣讓人心疼。

不過，陳貝兒當時也強調，兩人都為婚姻做出努力，離婚無關第三者，兩人是在和平氣氛下才做出的決定，而陳貝兒事後把生活重心全放在工作上。

(中時新聞網)