有媒體昨晚報導，立法院一名黃姓立委助理涉貪，收受數百萬元，外傳該名助理是蔡適應團隊，蔡適應昨晚回應，經媒體查證後認為是烏龍爆料並已作相關更正，與蔡適應服務團隊無關。不過國民黨革實院長羅智強在臉書質疑，蔡適應稱是「烏龍爆料」，卻又強調「民意代表肩負選民服務工作」，這「否認」也太半套了吧。對此，蔡適應說，羅智強根本什麼都不知道，莫名其妙，一定會告他。

針對媒體爆料團隊助理涉貪，蔡適應表示，該媒體原本沒有把名字寫出來，因為新聞內容有爭議，但因技術人員沒處理好，事後已經修改掉。

據《TVBS》報導，高雄一間物流公司指控，立院一名黃姓立委助理及民進黨中執委涉嫌收賄喬事，收數百萬元。消息一出，有知情人士直指，該立委助理是蔡適應團隊一員。

蔡適應澄清，經媒體查證後認為是烏龍爆料並已作相關更正，與蔡適應服務團隊無關。蔡適應強調，民意代表肩負選民服務工作，不容有心人士惡意抹黑，在此嚴正聲明，如再有散佈不實言論將依法訴究。

蔡適應還原事件經過，該物流公司透過別人找上辦公室助理，經查發現物流公司欠錢，且是有問題的公司，辦公室把意見轉給當事人，當事人認為陳情無效，憤而四處亂傳謠言。

至於羅智強質疑「烏龍爆料」，蔡適應說，羅根本什麼都不知道，莫名其妙，後續會處理羅智強的事情，會提告。

(中時 )