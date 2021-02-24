宅在家防疫成為生活新常態，帶動追劇、外送等宅經濟發燒，228三連休在即，亞太電信旗下加值服務與資費陣容再升級。搶搭聽經濟浪潮，超過4.5萬本藏書量的Gt電子書重磅改版，全新推出影音專區，首波提供逾500小時Podcast等有聲內容，邀集暢銷作家劉軒、旅行作家謝哲青等人氣名家進駐，月付99元就能聽到飽、讀到飽，等於一日僅4元有找；另OTT服務Gt TV日付不到5元，就能盡賞數百部院線強片、150台電視頻道、4K高畫質影音內容，是5G用戶可選擇的超值加值服務。

藏書量超過4.5萬本的Gt電子書，搶搭超夯Podcast有聲內容熱潮，新推出影音專區，首波精選超過500個小時有聲內容單元，包括暢銷作家劉軒《劉軒透心課系列》、旅行作家謝哲青《謝哲青的文藝復興十二講》、知名企業講師謝文憲《職場總教練》，涵蓋心靈勵志、歷史美學、職場關係等豐富內容。

亞太電信表示，用戶數和瀏覽量創新高的Gt電子書，2020年最受歡迎的內容類型前三名為財經企管、小說和心靈勵志，除了不定期更新書籍陣容外，還能無限瀏覽《商業週刊》、《鏡週刊》、《財訊》等當期雜誌，CP值超高，月付99元，買12個月再贈1個月，支援Android、iOS雙平台。

亞太電信Gt TV強攻5G娛樂市場，積極攜手內容商與平台商推出4K多視角直播影音串流服務，並不定期上架電影、動畫、韓劇等，提供用戶優質的影音娛樂饗宴。亞太電信表示，Gt TV今年春節期間流量較2020年同期成長兩成，會員數也增加三成，持續回饋廣大用戶，月付139元看到飽優惠價再延長，每天僅5元有找，即可收看全球破億票房喜劇《行動代號：熱狗》、日本恐怖《犬鳴村》等美日院線強片。

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亞太電信數位門市貼近觀察並聆聽消費者的聲音，持續最佳化線上申辦流程，領先業界首創「立碼驗」功能，透過便利商店KIOSK智慧機台即可進行身分驗證，並透過宅配或全家、萊爾富購卡，連假期間24小時都可以申辦門號，最快10分鐘就能完成開通，在防疫期間更可大幅減少人際接觸風險，提供更高的便利性。

(科技)