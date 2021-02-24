中石化（1314）表示，標普全球（S&P Global）2月8日發表2021年永續年鑑，公司以企業永續評比（簡稱CSA）總分77分成績，於全球化學產業（Chemical Industry）中排名第12，百分等級90，首度入選成為2021年標普全球永續年鑑成員，是台灣唯一入選年鑑的化工類企業，且同時榮獲全球化學產業最佳進步獎。

中石化這次為第二年主動參加評比，揭露在環境（E）、社會（S）、治理（G）等永續發展面向的績效，積極對外溝通，成功爭取國際機構認可。除標普全球企業永續評比之外，亦主動參與CDP碳揭露問卷填答，強化企業永續體質，與國際接軌。

中石化表示，多年來積極推動節能減碳相關專案，為落實企業永續發展目標，2021年起更加入「永續績效KPI」制度，由總經理示範及推動至全公司各部門，提升部門業務與永續性之連結。

此外，中石化亦積極朝可降解產品、環保與再生材料等綠色產品之研發及生產前進；在土地開發事業方面，特別著重綠建築與環境綠化等議題，呼應聯合國永續城市目標。

公益參與部分，中石化與外部社會企業、NGO、NPO合作，加上內部同仁響應，落實企業之責善盡心力。將持續深化聯合國永續發展目標（SDGs）與企業策略之間的串聯，創造環境、社會與經濟共生共榮的三贏局面。

(工商 )