響應政府推動觸媒產業國產化，中油宣布於嘉義市煉製研究所成立「先進觸媒中心」，24日上午舉辦揭牌典禮，並率先攜手中央研究院簽署「先進觸媒研發交流平台之合作備忘錄」；經濟部次長曾文生更特別到場主持，向外界說明及宣示政府推動的決心和方向。

中油強調，該中心定位為新世代智慧生產之示範基地，導入數位化與AI技術，建置智慧工場環境，以實現石化產業「工業4.0」為目標、將由中央研究院負責觸媒設計開發、工業技術研究院負責觸媒合成與試量產基地、金屬工業中心負責設備智能化、中鋼集團下高科磁技公司負責脫硝觸媒試量產，以及中油負責觸媒開發與性能測試基地，共同創造出屬於台灣的觸媒產業。

中油指出，觸媒是石化產業製造過程不可或缺的重要元素，更是能源轉化及有機材料製造的關鍵，過去均仰賴國外專利廠商。為整合國內相關研發資源與人才，建構台灣自主觸媒研發能量，經濟部全面推動循環經濟及產業創新。

中油先進觸媒中心規劃以「減碳經濟」、「節能環保」及「綠色產品」為三大研發主軸。「減碳經濟」階段目標為開發二氧化碳氫化產製甲醇觸媒；「節能環保」階段目標為開發用於發電、煉鋼、石化廠之高效率去除氮氧化物排放之觸媒；「綠色產品」階段目標則為利用氫化技術開發高價值綠色油品，並整合自產化學品與其他石化原料，投入半導體產業所需電子級原料之開發。

中油表示，「先進觸媒中心」揭牌典禮，透過影片介紹先進觸媒中心並導覽參觀觸媒中心，現場還有「仿生智能機器人」等展示，以多元方式讓外界了解觸媒的重要；現場同時展示中油重點研發成果及該中心未來研發規劃，建構自主關鍵觸媒領域能量，展現國家級研究中心之發展能量與企圖心。

中油強調，有別於傳統高汙染產業之形象，中油正逐步朝「減碳經濟」、「節能環保」及「綠色產品」的目標邁進，以因應能源轉型之趨勢，並在台灣開啟研發、生產、再循環利用的關鍵之鑰。

(工商 )