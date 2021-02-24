倫元投顧分析師陳學進表示，台股24日開低震盪拉回，終場重挫230.87點，跌幅1.4％，收在16,212.53點；櫃買指數亦同步下跌1.67點，跌幅0.84％，收在196.22點；三大法人進出方面，外資轉賣239.04億元，投信續買7.31億元，自營商續賣85.93億元，惟外資法人於台指期轉買1,159口多單，累計淨空單部位為29,148口，心態轉趨謹慎保守。

台股大盤受美國公債殖利率攀升，市場擔憂通膨恐將隨之升高、美國聯準會（Fed）恐提前收縮資金、全球避險情緒升溫的心理影響下，出現震盪。不過，當經濟成長帶動殖利率走升，亮麗基本面更是推動股市向上的主要動力；反之，當公債殖利率走低時，往往伴隨景氣轉弱、避險需求增溫，甚至出現系統性風險。例如：2011年歐債危機、2014年油價重挫、2018年中美貿易戰與升息尾聲及去年的新冠疫情爆發等，導致股市應聲下挫。

此外，近期長天期公債殖利率的回升，主要反映的是景氣復甦的預期，而非短期貨幣政策的緊縮，仍屬消息面或心理面的短期性利空，並非實質經濟基本面的因素。因此，在實質經濟面有力支撐、市場資金熱錢效應延燒下，後市仍沒有看壞的道理，在多頭架構不變下，仍維持看多不變。

個股方面，本周納入投資組合的合一，ON101獲美國「霸王專利」，止跌契機浮現，將有報復性大反彈；股價前日漂亮洗盤後，24日強勢亮燈漲停，後續只要量價不失控，仍有續漲機會。

(工商 )