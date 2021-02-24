證券分析師陳杰瑞表示，台股24日殺聲隆隆，主要是受到美國10年期公債殖利率上揚，更盛傳建議國安基金賣台積電（2330）持股，引發台股權值股賣壓，終場下跌230點，收在16,212點。就技術面分析，出現價跌量增現象，台積電股價也跌破月均線，並封閉缺口。因此，近期台股持續修正的機率高，操作上建議保守以對。

不過，就歷史經驗來看，美國10年期公債殖利率，與台股並非呈現負相關，而是正相關。因此，美國10年期公債殖利率上揚，並非股市回檔主要的理由，近期主因為全球股市基期高，導致一點點的風吹草動，就會影響持股意願，引發高檔多殺多的賣壓。

個股方面，本周納入投資組合的晶豪科，記憶體漲價題材發酵，價漲量增，股價24日盤中亮燈漲停。

選股方面，盤面逆勢上漲股，包括記憶體、電競、水資源等相關族群，近期權值股以及加權指數預期偏弱，中小型題材股將較具表現空間。

(工商 )