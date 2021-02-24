神隱10個月！羅志祥不躲了傳復出? 吳宗憲最新回應

女星雞排妹（鄭家純）日前指控遭金曲歌王翁立友性騷，翁召開記者會當天，不但刻意避不見面雞排妹，還讓有孕在身經紀人當擋箭牌，會中不但多次提及媽媽，顯現各種危機處理缺失，引來大批網友批評他是媽寶。「綜藝天王」吳宗憲今（24日）出席活動記者會提及此事，先是狠酸翁「太笨了」，要召開記者會前應該先問他才對。

憲哥幽默回應，藝人以後出事先打給他才對。(照片/邱子軒 拍攝)

藝人吳宗憲和康康、洪曉蕾及王世均等人，今午出席餐酒館開幕記者會，席間被問到「小豬」羅志祥傳近日將復出演藝圈一事，吳透露和羅是鄰居，還虧「鄰居做了1個蓄水池在樓上，現在人家拆掉了。」憲哥表示對小豬復出樂觀其成，「慢慢跟大家見面是OK的，我們時常在網路上安慰及拜年，也會在球場見到他。」

一旁康康突對憲哥說：「你應早點打給翁立友，教他怎麼危機處理」，憲哥秒回「他太笨了！開記者會前應該要先問我，但他是真情流露。」康康回問吳，以後出事都要先打給你？憲哥笑回：「對，這樣比較安全」

(中時新聞網)