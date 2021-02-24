基隆市長林右昌昨在市務會議時，介紹2家在地湯圓老店，並公開向各縣市下戰帖，指基隆湯圓是全國最好吃，不服來挑戰，不到一天時間，吸引許多縣市長社群媒體上喊話，對此，林表示，歡迎來PK，請大家「無限暢吃」。

林右昌昨在臉書上發文表示，吃元宵是一個習俗，是團圓、圓滿的意思，他以基隆市長的身份，向全國各縣市的元宵下戰帖，相信基隆市的全家福「酒釀湯圓」是全國最好吃、最有特色；包括「全家福元宵」以及「大觀園鹹湯圓」，兩家都是在基隆開業超過50年的在地老店。

林右昌戰帖一下，引來許多縣市長前來叫囂，包括屏東縣長潘孟安、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等人。潘孟安先是留言貼了一張拿著湯圓的畫面表示，不要問湯圓裡面包什麼，「怕你們會怕」，因為包的是屏東最大尾的龍膽石斑，不只澎湃，更是極致享受。

鄭文燦則在臉書發文指出，接下林右昌戰帖，桃園元宵不輸基隆。對此，林右昌24日下午在文化中心廣場發放提燈時回應說，既然其他縣市長不服氣，那沒關係，大家再來PK看看，也歡迎幾位縣市長親自來基隆走一趟、吃一趟，「我請他們無限暢吃」，桂花釀元宵吃到飽。

(中時 )