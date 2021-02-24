台灣觀光學院日前宣布「停招不停辦」後，今天又傳將「停辦」的消息。教育部對此表示，台灣觀光學院2月9日董事會議討論並決議後續朝停辦方向辦理，不過教育部尚未接獲停辦計畫。

台灣觀光學院目前學生人數為257人，專任教師9人（編制內1人，編制外8人）、職員25人（均為編制外）。台灣觀光學院將是繼高鳳數位內容學院、永達技術學院、高美醫專、亞太創意技術學院、南榮科大後，第6所停辦的私立大專院校。

教育部表示，台灣觀光學院因受少子女化影響，整體營運及財務狀況持續惡化，於去年12月8日申請自110學年度全面停招，教育部今年1月11日核准。另學校董事會考量學校財務狀況及營運能力，董事會進一步決定往停辦方向走，但停辦計畫尚未報教育部。

教育部說，學校法人如申請停辦，應依私立學校法第70條及教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則等規定提報停辦計畫，並敘明現有學生授課規劃及轉學輔導之處理、現有教職員工之離職、退休及資遣等規劃，以維護師生權益。

(中時 )