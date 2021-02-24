樂天桃猿今日兵分二路，其中一隊在嘉義縣球場對上富邦悍將，休賽季時兩隊共有6名球員互換東家，今日就有賴鴻誠、林逸翔、林柏佑出賽對決前隊友，成為比賽一大看點，最後樂天桃猿以4比2贏球。

這次休賽季中職球員流動狀況特別多，尤其樂天與富邦互換球員狀況頻繁，前富邦投手賴鴻誠、霸林爵新球季來到樂天桃猿，而樂天桃猿球員林逸翔、葉竹軒、林柏佑、楊瑞承則改穿富邦藍色球衣，今日兩隊進行自辦熱身賽，賴鴻誠、林逸翔、林柏佑都有出賽。

此戰富邦悍將派出洋投羅力先發，為首度在熱身賽登板，對決樂天桃猿3局無失分，僅被敲1安，另有3次三振、1保送，最快球速可到146公里，首局還讓對手三上三下。而樂天則由蘇俊羽掛帥，同樣先發3局無失分，僅被敲1安。

雙方一直沒能突破對手，直到6局上半，富邦派出歐書誠接手，不料被林承飛敲出2分炮，樂天先攻下分數；7局在壘上有人時，嚴宏鈞敲出深遠二壘打，帶有1分打點。下半局富邦終於有攻勢，面對江國謙，林哲瑄代打敲出二壘打，接著江國謙丟出保送，張正偉適時安打攻下首分，此局富邦追回2分。

5局時從樂天轉隊到富邦的林逸翔接手投1局，2出局後連丟2保送製造危機，最後安全下莊，接著8局輪到賴鴻誠登板，他去年提出FA後被樂天網羅，面對前東家富邦速戰速決，僅用7球就抓3出局數，沒被敲安。9局下則是樂天轉到富邦的林柏佑登板，但上場後連被郭永維、林知譽敲安，樂天攻下第4分，最後樂天以4比2贏球。

(中時 )