興富發(2542)前2月已經賣掉73億元的房子，副總經理廖昭雄表示，去年全年度預售案賣掉230多億元，若以今年1~2月賣了73億元來看，約占了4分之1，在今年入帳方面，預期前3季入帳金額將達年度的7成以上，今年度是大量入帳的1年，業績表現將優於前些年的成績。

針對政策打房及房地合一稅是否會受到波及，廖昭雄說，這些不會有什麼影響，公司近期推案規劃都是針對首購市場的需求，政策的打房政策不會打首購族，所以沒有什麼關係。他說，公司買土地的地點都很好，以往推案策略都是在最好的地點推最好的住宅，但公司想讓上班族都住得起，所以好的地點也是推首購族需要的產品，打房不會有太大的影響。

興富發今年推案量約500~600億元左右，即將來臨的329檔期，高雄地區將會在美術館區推出總銷超過百億元的建案，其中包括一棟飯店及兩棟住宅；台中地區將會推出總銷48億元的案子；另外桃園青埔也會有百億元的大案，同集團的潤隆也會推出百億元的大案，兩筆個案基地面積都在3000坪左右。

另外，在商辦方面，興富發除了在台中地區以外，都將採先建後售的方式，目前內湖及復興北路的商辦都將先建後售，廖昭雄說，公司的想法是，建好出租再出售，價值會更好，更吸引壽險公司的買盤。

台壽在去年底以37億元買下興富發總部三樓層，加計集團另二家公司，總計處分獲利約17.73億元，由於認列在業外，看不到貢獻，不過2021年2月就能看到盈餘貢獻。

(時報資訊)