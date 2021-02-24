交通部今日為海端站2死職安事故臨時召集會議，交通部長林佳龍會中指示台鐵職安小組應盡速釐清5項重點，包括相關申請作業是否落實通報、保修作業是否有疏漏應補強、維修車是否依規定降速、瞭望員應派2人卻僅有1人、橫向溝通機制是否不足等。

一、電力維修車駕駛訓練及檢修施工道班均提出申請，受理申請單位是否善盡職責，確實通報相關人員及申請雙方。

二、工務道班申請不影響行車運轉之保修作業，並未申請封鎖或隔斷路線，故未派遣駐站監視員，此規定未從嚴規範，是否有疏漏應補強。

三、保修作業雖並未申請封鎖或隔斷路線，但維修車是否依規定降速，以不逾40公里之時速運行。

四、道班原瞭望員遭撞傷，且規定須2名瞭望員卻僅有1名，是否未落實職安訓練與考核，以及人力配置的申請與審核機制。

五、台鐵人力與系統設備之提升、運工機電橫向溝通機制是否不足，如何強化施工作業與行駛車輛的資訊傳達與安全防護。

林佳龍表示，對於同仁發生的意外及傷亡，非常痛心及不捨，請交通部各單位協助台鐵局，全力撫慰家屬及傷者，特別要對已故同仁尚年幼的孩子，盡可能提供各項協助及照顧，並透過工會深入了解基層同仁的需求及心聲。

關於事故原因，林佳龍要求台鐵全力配合檢警、勞檢單位及運安會或鐵道局的調查，勿對案情妄下定論，避免對受害同仁與家屬、以及基層同仁的士氣，造成再次的傷害與打擊。在調查結果出爐前，職安改善小組應即刻確保各項運工機電運作均落實相關規範，痛定思痛檢討，杜絕未來再重蹈覆轍。

(中時 )