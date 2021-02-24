華新科旗下 佳邦2020年EPS達2.59元 17:092021/02/24 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科集團旗下佳邦（6284）公布去年度財報，全年每股稅後純益2.59元，獲利年增85.13％，不過2020年第四季獲利季減、年增，單季獲利8,200萬元，季減45.33％、年增105％，單季每股稅後純益0.6元。 佳邦2020年6月開始納入華新科的合併報表，成為挹注華新科營收的一員。 神腦去年EPS 1.69元三年新高 富致超夯！1月EPS達0.42元 年增147％ (工商 ) #佳邦 #華新科 #每股稅後純益 #EPS #集團旗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《通信網路》璟德109年EPS12.02元 大方配息10.8元創次高 08:352021/02/24 財經 八貫去年營收創高 EPS 3.2元 04:102021/02/24 證券．權證 富旺去年EPS2.35元 年增8成 04:102021/02/24 證券．權證 《興櫃股》力士2020年H2虧轉盈 擬派息1.08元、配發率1.83倍 14:492021/02/24 財經 《鋼鐵股》世紀鋼去年每股賺4.38元 擬配息4元同創高 10:172021/02/24 財經 《塑膠股》八貫2020年每股獲利3.2元 H1營運創高可期 07:442021/02/24 財經 momo富邦媒正式挺進千元股價俱樂部 12:122021/02/24 財經 《半導體》睽違5年發股利 精材擬配息2.5元 12:332021/02/24 財經 暌違20年再孵金雞 長榮鋼鐵4月轉上市 18:522021/02/24 財經 12檔去年財報佳 法人挺 04:102021/02/24 證券．權證 《興櫃股》長榮鋼擬4月中上市 鋼構領攻今年營收戰新高 15:572021/02/24 財經 財經熱門新聞 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 台積電赴美卡到大石頭 日媒爆成本、工資嚇死人 - 財經 晶圓二哥好甜 聯電喊到75元 - 財經要聞 - 工商時報 台積小金雞將登興櫃 國壽、富邦壽瘋搶 - 財經要聞 - 工商時報 13檔傳產股 補漲行情可期 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。