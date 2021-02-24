華新科集團旗下佳邦（6284）公布去年度財報，全年每股稅後純益2.59元，獲利年增85.13％，不過2020年第四季獲利季減、年增，單季獲利8,200萬元，季減45.33％、年增105％，單季每股稅後純益0.6元。

佳邦2020年6月開始納入華新科的合併報表，成為挹注華新科營收的一員。

(工商 )