DIGITIMES Research預估，Tesla主力車款具價格競爭力、產能持續擴增下，2021年銷量有機會將達80萬台，Tesla核心競爭力在於軟體能力，在軟體定義車的時代，Tesla軟體服務包括全自動駕駛套件（FSD）、空中下載付費升級、軟體訂閱服務等，其中，FSD為Tesla最核心的軟體套件，也是未來軟體事業主要收入來源。

DIGITIMES Research認為，Tesla電動車銷量逐年增加，核心競爭力不僅於車輛製造，軟體服務已是Tesla未來發展重點，因應「軟體定義車」的時代來臨，2019年起Tesla軟體服務相關營收已超過20億美元，並超越「能源和儲能」事業部表現。

DIGITIMES Research表示，FSD是Tesla最核心的軟體套件，也是未來軟體事業主要收入來源，相較傳統車廠，Tesla可說是最早發展在自駕技術的車廠之一，2014年起即推出自動輔助駕駛軟硬套件；經過多次的更新，2019年推出可支援全自動駕駛能力的FSD/AP HW3.0系統，2020年10月已有少數測試者在市區道路試驗自動駕駛功，FSD系統未來也可望擴展至無人計程車，無人計程車不僅讓Tesla開創新的商業模式，並可提高車輛的使用效率，提升營收、獲利及估值等。

DIGITIMES Research認為在車輛增加行駛里程數後，因可蒐集到更多資料及各種道路狀況，再經由訓練後可進一步優化自駕能力，形成一個正向循環的效果。

(工商 )