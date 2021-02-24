證交所統計，1月全體證券商稅後淨利78.73億元，較上（去年12月）月衰退8.59％。

證交所表示，1月大盤總成交值約7.425兆元，較上月增加19.89％，使證券商經紀手續費收入較上月增加，另1月加權股價指數上漲幅度較上月上漲幅度小，使自營業務淨利較上月衰退45.82％，承銷業務淨利也較上月衰退51.03％，整體而言，1月全體證券商稅後淨利78.73億元，較上月衰退8.59％。

(工商 )