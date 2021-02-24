全體證券商1月稅後賺78.73億元 17:092021/02/24 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所統計，1月全體證券商稅後淨利78.73億元，較上（去年12月）月衰退8.59％。 證交所表示，1月大盤總成交值約7.425兆元，較上月增加19.89％，使證券商經紀手續費收入較上月增加，另1月加權股價指數上漲幅度較上月上漲幅度小，使自營業務淨利較上月衰退45.82％，承銷業務淨利也較上月衰退51.03％，整體而言，1月全體證券商稅後淨利78.73億元，較上月衰退8.59％。 旺爆 1月外銷訂單首破500億 金融海嘯後最大增幅 中鴻去年賺5.28億 每股稅後淨利0.37元 (工商 ) #衰退 #全體證券商稅後淨利 #上漲幅度 #淨利 #全體證券商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積小金雞將登興櫃 國壽、富邦壽瘋搶 04:102021/02/24 財經要聞 《證交所》1月全體證券商稅後淨利78.73億元 月減8.59％ 16:142021/02/24 財經 華邦電、威剛 擁雙利多 04:102021/02/24 證券．權證 景氣復甦 世紀鋼、長榮吃補丸 04:102021/02/24 證券．權證 《塑膠股》八貫2020年每股獲利3.2元 H1營運創高可期 07:442021/02/24 財經 《類股》中鋼1月賺贏去年 燁輝、新光鋼Q1獲利可期 13:072021/02/24 財經 《資訊服務》訊連去年獲利減5成 每股賺2.26元 16:142021/02/24 財經 櫃買已有13檔ETN掛牌 將持續推出多元ETN 12:062021/02/24 財經 《興櫃股》力士2020年H2虧轉盈 擬派息1.08元、配發率1.83倍 14:492021/02/24 財經 十銓元月獲利 賺贏去年第四季 04:102021/02/24 證券．權證 鋼聯 擬配息3元 04:102021/02/24 證券．權證 財經熱門新聞 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 台積電赴美卡到大石頭 日媒爆成本、工資嚇死人 - 財經 晶圓二哥好甜 聯電喊到75元 - 財經要聞 - 工商時報 台積小金雞將登興櫃 國壽、富邦壽瘋搶 - 財經要聞 - 工商時報 13檔傳產股 補漲行情可期 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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