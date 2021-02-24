新職業墨玄-上市影片

遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》於今(24)日，正式推出海外限定的神祕新職業「墨玄」。為了隆重迎接新職業，此次官方更特地邀請三位資深的配音老師，為「墨玄」的劇情、對話、招式「獻聲」，這是《新楓之谷》職業首次有中文配音，玩家將可在遊戲中聽到角色講中文！「墨玄」的【成長支援活動】也同步推出，達到指定等級可取得高達18種虛寶，包含極受玩家歡迎的限定寵物、傷害字型、武器、全套墨玄套裝，以及各種幫助玩家快速提升實力的道具！此外，即日起至3月30日，最受玩家歡迎的練等活動【極限燃燒】也再度開跑，歡迎全體冒險者，回到《新楓之谷》展開全新的冒險旅程！

兼具敏捷、力量優勢！新職業「墨玄」2月24日正式開放！

《新楓之谷》海外限定新職業武神轉世「墨玄」今(24)日正式上線！「墨玄」是「玄山派」的弟子，原本與師門中的長輩及師兄妹們，快樂的生活在一起，但玄山派卻在某日慘遭滅門，墨玄在巨大的痛苦中，覺醒了體內封印著的「武神之力」，為了報仇並重建門派，他帶著強悍的力量，踏上了修行之路。

「墨玄」的職業為「海盜」，同時具有敏捷和力量的優勢，官方也為他全新推出了「武拳」和「拳環」兩項專屬武器。「墨玄」有兩大技能系統，【玄山派招式】為出招快速的格鬥術，【武神神力】則是力量強悍且多樣功能的技能。玩家在使用「墨玄」進行攻擊時，可累積神力，神力達到武神狀態時，就能強化攻擊能力，使出強大的絕技技能。此外，「墨玄」還能接技，有效提升攻擊的靈活度，並獲得額外的Buff。

「墨玄支援活動」開跑！新職業完成指定等級，送寵物、武器、全套專屬套裝！

為慶祝新職業上線，官方大方推出【墨玄支援活動】，即日起至3月30日，完成指定等級可領取對應獎勵，將角色練至Lv.220，就能獲得限定寵物、武器、新職業全套專屬時裝！此外，還可拿到「經驗值券(15分)」*15、「核心寶石」*90、「核心的經驗寶石」*5、「選擇性秘法符文交換券」*30外等，多達18種虛寶獎勵，幫助玩家快速增強戰力！

《新楓之谷》成長支援獎勵。(圖/遊戲公司提供)

重要獎勵：

※Lv.30可取得「琳達寵物組合包」*1、「30級裝備箱」*1、「選擇欄位8格擴充券」*3

※Lv.100可取得「傳說的秘密箱子」*1

※Lv.150可取得「限時露塔必思套組箱」*1、「玄山傷害字型」*1

※Lv.170可取得「墨筆聊天戒指交換券」*1、「墨筆名牌戒指交換券」*1、「稀有BOSS飾品箱」*1

※Lv.200可取得「強大力量的人 套服/鞋子組合包」*1、「天下第一的稱號交換券」*1

※Lv.210可取得「強大力量的人 帽子交換券」*1、「15星罕見支配者墜飾」

※Lv.220可取得「強大力量的人 武器交換券」*1、「17星罕見航海師武拳」

職業劇情、對話首次進行中文配音！資深配音員「獻聲」、新職業會講中文！

為配合新職業「墨玄」角色設定的中式風格，官方首次嘗試在遊戲劇情、對話，使用中文配音來呈現，希望讓玩家在遊戲過程中，能全面沉浸在故事設定的氛圍中，在視聽感受上獲得更豐富的體驗！

三位參與配音的于正昇、錢欣郁、于正昌配音老師，是台灣非常資深的配音員，分別曾為《蠟筆小新》中的野原廣志、《獵人》中的庫拉皮卡、《頭文字D》中的高橋啟介等知名角色配音。本次也在深入分析角色過後，以深厚的配音功力和情感，詮釋每一句台詞！歡迎冒險者們立即回谷，感受「墨玄」的魅力！

極限燃燒活動再開跑！練一等升三等、省時練等最佳時機！

除了新職業活動，即日起至3月30日，官方也同步推出【極限燃燒】活動，每個帳號可創建一位角色成為「極限燃燒角色」，在Lv.10～Lv.200之間，每提升1級、能額外再升2級，升等過程中，還能獲得許多有助等級提升的道具裝備，如寵物蝸牛30等、100等、150等裝備箱子，達成200等之後再領取「Eternal Flame」稱號，大幅增加各項能力數值，是冒險者們不容錯過的活動！

《新楓之谷》極限燃燒活動。(圖/遊戲公司提供)

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