連江地檢署調查連江縣前產業發展處劉姓處長涉利用首長職務，將標案內容洩漏予特定親屬及廠商，本月22日發動搜索12處，同步約談涉案公務員、業者及相關人等共21人，經漏夜偵訊，認劉姓前處長涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大，且有串、滅證及逃亡之虞，向連江地方法院聲請羈押禁見，今（24）日凌晨獲准。

連江地檢指出，劉姓處長屢次利用擔任產發處首長及採購案評選委員機會，於標案公告前先行將內容洩漏予特定親屬及廠商，並護航該特定親屬及廠商取得標案，事後再由該親屬依標案金額比例向廠商收受賄款，涉嫌違反貪汙治罪條例。

另劉姓處長去年6月間未經主管機關許可，利用委託廠商處理大坵島自然死亡鹿隻機會，指揮廠商人員進行「鹿隻減口」宰殺鹿隻，數量達近百隻，造成大坵島梅花鹿數量驟減，引起輿論關注，涉嫌違反動物保護法。

連江縣政府表示，去年6月已將劉姓處長調任縣府參議，有關涉貪部分已進入司法程序，縣府將配合調查，至於相關案情則不便表示意見，後續行政處分將依人事相關法令處置。

據了解，22日連江地檢會同台北、桃園地檢等10餘名檢察官，指揮廉政署北部地區調查組持搜索票執行搜索，當天劉姓處長欲從台北搭機回馬祖，在松山機場遭廉政署人員扣押。

(中時 )