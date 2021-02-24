過了適婚年齡還遲遲遇不到好對象的女子多少會有些恐慌，但別擔心！星座命理專家艾菲爾老師就點名5星座的女生越晚婚反而越幸福，不妨趁機享受一點一個人的自在生活，多嘗試冒險，讓人生更加豐富。

快看看自己和身邊的親朋好友有沒有上榜，可以從現在開始一起規劃單身生活，當個快樂的大齡單身女子，記得要同時參考太陽、上升星座。

▍射手座

射手座上榜可說是名符其實！天生喜歡自由自在、無拘無束的射手女本就不具備早婚體質。在結婚之前肯定要先狠狠地玩樂過，把待做清單全完成，才會願意考慮自己的終身大事。也因為如此，當射手女真正步入禮堂，代表她心態上成熟了、想清楚了、肯穩定下來了，這對於兩人的婚姻來說何嘗不是件好事，即使花費再長時間等待、培養，再晚結婚都是值得的！

▍白羊座

白羊女十分地享受單身，其程度不亞於射手女，白羊女自覺人生其實還有許多想做的事情，而結婚只是其中一個微小的項目，生活只想依照自己的步調前進，因此也不急著脫單，或怕晚婚而匆促結婚；一旦白羊女拋開堅持已久的任性，願意過著安穩地兩人生活，代表離結婚之路已不遠，這樣深思熟慮過的愛情，才是維持好婚姻不二法門。

▍水瓶座

對任何事情都有自己一套想法的水瓶女，當然也包括婚姻這檔事。當同年齡層的女孩們已經開始急著要找一輩子相依的白馬王子，水瓶女卻依然始終不著急，非得要找到真正相愛、生活上有共識的另一伴才肯結婚，秉持著寧缺勿濫、不為了結婚而結婚的心態持續尋覓著，如此堅持的愛情與婚姻肯定能更加幸福、長長久久，畢竟這位「對的人」可是挑了快大半輩子呀！

▍雙子座

雙子座在感情中屬於比較不成熟的那方，容易貪玩、我行我素，性格需要時間上的歷練才能漸漸地穩定下來，所以獨身的雙子女不必著急脫單，當學習到何謂責任心，隨著社會的歷練增加，雙子女終能逐漸體會到婚姻的真諦，直到那時，已能清楚看待任何事，才可以在結婚之後更幸福。

▍天蠍座

相較於其他星座，天蠍座容易展現出強大的佔有欲與自我中心，只不過，有時太過於替自己著想，難免會傷到對方的感受，懂得體恤別人與站在他人角度思考是天蠍女需要認真琢磨的，倆人在一起、走到結婚無非是由愛、包容與尊重所建構出來，天蠍女不需要急著結婚，唯有先把該學的課題好好學習一番，即便是晚婚也能更加地幸福、美滿。

★十二星座「閃婚」關鍵詞

白羊：一見就鐘情

金牛：兩人更經濟

雙子：是一場冒險

巨蟹：尋求安定感

獅子：想找個人疼

處女：早點生孩子

天秤：給對方承諾

天蠍：向孤單告別

射手：玩樂免找伴

摩羯：需要人依靠

水瓶：創造新生活

雙魚：編織愛情夢

(中時新聞網)