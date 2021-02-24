MWC 2021 上海（世界移動大會-上海）於23日在國際博覽中心（SNIEC）盛大開幕。OPPO以「融慧 致善」為主題參展，並設立四大展區，展示多項創新技術及智慧裝置。同時，OPPO也在閃充技術生態與5G網路領域再度突破，描繪智慧無縫的萬物互融景象。

OPPO VOOC閃充技術自問世以來，一直引領快速充電技術的發展。OPPO洞察到消費者對於5G時代全天候、多重裝置，以及全應用場景使用的快速充電需求。在展會現場，OPPO以「快，進未來」為主題，聯合來自不同產業的合作夥伴一起舉辦了閃充技術生態研討會，宣布NXP、Anker、一汽大眾等為最新的VOOC閃充技術生態圈夥伴，打造「萬物皆可閃充」的全方位閃充技術新生態。此外，出於對產業持續發展的長期考量，OPPO也邀請泰爾實驗室的專家進行技術交流，制訂閃充規範的標準，確保能夠進一步提供消費者更安全、高效，以及無負擔的VOOC閃充體驗。

同時，OPPO更於現場展示目125W超級閃充，以及可為消費者帶來更多的使用自由度、媲美有線充電的65W AirVOOC無限閃充。此外，超小又超便捷的50W mini超閃適配器則實現無負擔的「隨走隨充」，充分滿足5G時代充電時間碎片化的使用習慣。

5G毫米波測試落地，賦予5G時代跨場景互融生態願景

另一方面，隨著5G商用在全球市場陸續開啟， OPPO也持續致力於5G在全球的大規模商用。自2019年啟動「5G登陸計畫」以來，OPPO 5G合作夥伴不斷擴大，目前已和全球80多家主流電信商在5G技術、產品，及市場等領域展開深度合作。此外，為推動5G毫米波佈局，OPPO聯合Ericsson與Qualcomm完成5G毫米波商用裝置及商用系統設備的測試，不僅實現在戶外最高可達4.06Gbps的網速頻寬，還可在2.3km的遠距離之下，依然維持200Mbps網速頻寬的優異表現，為5G毫米波的研發及商用打下深厚基礎。

而5G毫米波測試中使用的OPPO 5G CPE Omni裝置也在大會展區進行展示。5G CPE Omni支援毫米波頻段的高速連接，搭載Qualcomm Snapdragon X55 5G數據機、射頻系統以及Qualcomm Networking Pro 1200平台，並支持Wi-Fi 6性能及5G毫米波頻段的高速連接，讓電視、檯燈、手機、平板、電腦等智慧裝置，都能隨時隨地擁有5G網路帶來的體驗，描繪出萬物互融的智慧居家生活。

OPPO研究院副院長唐海於MWC上海「5G創新與投資峰會」上表示：「我們相信5G擁有顛覆業界的可能性，當他發展足夠成熟時，加上跨領域產業間的應用蓬勃發展，可為消費者帶來意想不到的嶄新體驗。OPPO在參與國際5G標準的建立與完善的同時，也將持續推出新型5G裝置，並探索5G的新應用場景，包含電視、CPE、AR眼鏡、Cybereal等多種領域，為迎接即將到來的5G發展做好準備。」

面對5G萬物互聯時代，OPPO持續探索更高效、更便捷的智慧互聯場景。OPPO也於展區打造以OPPO Reno5 Pro、OPPO Watch ECG版、OPPO Enco X 無線耳機、OPPO S1電視為核心的IoT物聯場景，實現裝置之間的自由互聯，讓人與人、人與裝置，甚至是人與場景的智慧互融更加緊密融洽。

多領域「黑科技」亮相，打造未來創新科技體驗

除探討閃充生態與5G毫米波之外，OPPO許多充滿未來感的「黑科技」也驚艷亮相。作為代表OPPO未來手機型態的最新發表成果，OPPO X 2021的卷軸式螢幕可在最小6.7英吋與最大7.4英吋之間實現無段調節，並同時做到「零摺痕」的螢幕效果，讓使用者在觀看影片、玩手機遊戲、或使用生產力工具等不同情境下，都能享受到更暢快的體驗。而OPPO對新一代充電技術的超前探索—隔空充電也蘊藏其中。OPPO隔空充電利用獨特的磁共振方式，即使能量發射與接收端的線圈位置在沒有完全吻合的情況之下，也可保持同頻率、無損耗，且高達7.5W的充電功率。使用者只需在底部含有磁共振無線充電設備的桌面上，以特定的角度持拿手機，即可真正擺脫充電線、無線充電底座的束縛，享受邊充邊用的自由暢快體驗。

OPPO展示OPPO X 2021卷軸式螢幕，以及隔空充電技術。（OPPO提供／黃慧雯台北傳真）

OPPO此次也將「虛實融合」數位世界的探索帶到此次的展會之中。OPPO新一代AR眼鏡採「分體式設計」，透過數據線與手機連接，使全機小巧輕便，讓參觀者們可透過OPPO AR Glass 2021現場體驗AR多人MOBA遊戲與沉浸式購物，感受「一切盡在眼前」的沉浸式互動體驗。

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