荔枝椿象肆虐全台，苗栗縣政府近期派員調查西湖鄉龍眼樹，發現荔枝椿象正值越冬後甦醒之際，目前已有少數蟲體開始向嫩芽處聚集、取食及飛散，農業處預計未來1至2周將進入活躍期，呼籲農友把握黃金防治時程，避開荔枝、龍眼開花期間用藥，保護蜜蜂安全採蜜。

農委會資料顯示，荔枝椿象為外來入侵種，是植食性昆蟲，主要危害無患子科植物，包含龍眼、荔枝及常見的路樹「台灣欒樹」，荔枝椿象會吸取樹枝嫩葉的汁液，造成龍眼、荔枝嫩枝枯萎，果實產量減少。荔枝椿象受驚擾時會分泌臭液，民眾若不慎觸碰會使皮膚灼熱潰爛，噴到眼睛可能導致失明。

荔枝椿象繁殖力佳，苗栗縣政府農業處指出，每年春季為荔枝椿象繁殖期，也是越冬後蟲體最虛弱、對藥劑最敏感的時間，為防治荔枝椿象很好的時間點，但需避開荔枝、龍眼開花期間用藥，以保護蜜蜂安全採蜜，農務科請專家訂定「苗栗縣荔枝椿象用藥防治期程」供農友參考。

農務科指出，荔枝作物的用藥防治期程為即日起至3月19日、龍眼作物3月3日至4月2日。農委會建議藥物防治於清晨或傍晚進行，成蟲活動力較低，防治效果較佳，另提醒農友於田間操作時，做好防護措施，可隨身攜帶1瓶水，若不慎被荔枝椿象臭液噴濺，可立即用水大量沖洗稀釋。

農業處表示，為保護縣內蜂蜜、龍眼及荔枝等產值，縣府除了將補助荔枝、龍眼主要種植區的共同防治藥劑，並搭配使用平腹小蜂防治荔枝椿象，今年也持續增派人員進行荔枝椿象族群動態調查，控管害蟲數量並即時提醒農友做好防範工作。

(中時 )