新北高中張景翔(右)說未來對於大眾傳播領域有興趣，希望能展現自己的創造力。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

丹鳳高中黃宥嘉(前)患有先天性遺傳疾病「肌肉萎縮症」，本次超越自己考出好成績。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

雙溪高中謝泯諺同學，生長於隔代教養單親家庭，他選擇在雙溪在地就學，善用校內和社團資源，學測考出好成績。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

大學學測今日放榜，新北市70級分以上有20人、65級分以上有85人；其中新莊高中學生陳奕安自幼家境清寒，國小時便利用課餘時間去菜市場幫忙爸媽賣菜、搬貨，入學時雖成績平平，但他立定志向認真學習，這次衝出5科65分的亮眼佳績，盼順利攻讀台大藥學系；陳奕安謙虛說，感謝所有給予建議和鼓勵的老師，是他求學道路最重要的貴人。

學測成績今日放榜，108學年度起學測5科必考改為全部選考，新北市教育局統計，新北市5科全考成績70級分以上20位，65級分以上有85位，另5選4科選考成績最高60級分人數有2位，58級分以上的有18位。

新莊高中陳奕安考出5科65級分的佳績，他表示，自己從小家境不太好，國小時父母在親友介紹下，到菜市場擺攤賣菜，他也經常利用周末去幫忙整理菜品、標示價格，盼能減輕爸媽負擔，雖然身為家中獨子，但他很感謝父母從來不為他加諸過度壓力，反而適性鼓勵他追求興趣，讓他能有今日的好成績。

「其實我從小成績不太好，國中遇到貴人老師才決定奮發向上。」陳奕安坦言自己算是苦讀型，自幼貪玩不愛唸書，國中時遇到貴人老師，讓他奮發向上努力唸書，高中一路遇到給他建議和鼓勵的好老師，這次考出65級分佳績，他的第一志願是台灣大學藥學系，期許一切順利。

另名新北高中學生張景翔患有亞斯伯格症，這次也考出5科58級分的亮眼成績，張景翔說，他必須比別人花更多時間學習，有時心理狀況不好時會覺得很疲憊，非常感謝老師會幫忙調適，協助他紓緩不適的情緒；希望能憑藉他的記憶力和想像力，以及對數字的敏銳度，攻讀大眾傳播或是心理相關領域。

丹鳳高中學生黃宥嘉罹患先天性肌肉萎縮症，導致行動不便需坐輪椅代步，而且沒辦法自己寫字，只能用打字應試，他從國中時期就熱愛寫作，雖然每次寫作時都讓萎縮的手部疲勞痠疼，但文字帶給他內心安頓及生命熱情，讓他沉醉於寫作的世界，這次學測放榜後，他超越自己考出5科67級分的好成績，未來想攻讀臨床心理系抑或是經濟等方面，盼能戰勝生命困境，讓大家看見肌萎生的無限可能。

雙溪高中謝泯諺同學，為雙溪在地學生，本次考出5科58級分的佳績。泯諺生長於隔代教養且單親家庭，父親平時在外地工作，大多時間和爺爺生活在一起。但他不自怨自艾，善用校內和社區的資源，有效率地安排讀書時間，同學有課業上的問題，他也不吝於幫忙解惑，在班上有極佳人緣。泯諺表示，在地就學的優勢就是上學前可以睡比較晚，上課精神就非常好，學習效果一級棒，回家還能有更多時間複習功課或陪伴家人。關於未來升學，他說將來可能往理工科領域發展，期待大學生活能更加精采。

(中時 )