110學年度學測成績今天公布，各科頂標分別為國文科13級分、英文科13級分、數學科11級分、社會科13級分和自然科13級分，數學科頂標創下近4年最低！

1111大學網發言人黃若薇表示，今年是舊課綱末代學測，重考生人數破萬人，個人申請競爭勢必更加激烈，今早9點一到，1111大學網「落點分析系統」，吸引了大批考生爭相登入查詢成績，線上有高達6萬多名考生同步使用中！只要考生依序輸入國文、英文、數學、自然、社會、英聽級分，系統會主動將符合成績的校系全數列出，並加註「安全穩固」、「保守選填」、「最適落點」、「嘗試進攻」、「夢幻校系」等通過標準來提供考生參考。

而究竟要搶進名校？還是要攻讀熱門學系？還是隨著個人興趣選填？是許多家長與孩子之間的角力大戰，1111大學網提供全方面學校資訊，包括落點分析工具、18 學群課程內容、畢業生職涯出路及興趣測驗等，透過大數據演算分析，引導考生學涯方向。

臺大財務金融系教授陳明賢日前於1111「落點分析教戰守策」直播節目中分享指出，金融財務衍生的相關職務很多，不一定只能從事金融相關行業，以臺大財金系為例，招數進來的學生在社會組和自然組各占一半，不同人格特質都可以在財金領域找到自己定位，例如數理較強的人可往財務工程、金融科技領域發展，反應快、能言善道，個性積極樂觀的人，可從事業務類型工作，而數理能力佳的人，也可以在衍生性金融商品領域找到成就。但要提醒的是，由於工作性質常需要和跨國客戶溝通，英文能力極為重要，所以臺大很多課程都是要求學生用英文來簡報，盡量養成用英文溝通的習慣。

陳明賢指出，在個人申請部分，口試委員(教授)多半會針對考生的一分鐘自我介紹細問，建議在準備內容時可留伏筆，例如最有成就感、最熟悉的部分。而申請臺大財經系的門檻，基本學測成績40%、資料審查30% 、口試30%，建議考生務必充分準備，向委員們展現適合念這個校系的決心。

臺大財經系鄧同學也在節目中分享，從高中時就很確定自己將來要投入金融領域，高二時就考取了多益890分(金色證書)，學測成績73級分、國英社3科滿級分，雖然符合申請醫學系門檻，但父母很尊重我的選擇，現在也念得很快樂充實！要提醒的是，書審資料的整理訣竅只有兩個：記憶點和關聯點。

萬芳高中考生張同學表示，今年數學考題很難，但因為自己是社會組，所以影響不大，今早已經透過1111落點分析查詢成績，篩選出符合的學系，會再和家人討論如何要選哪6 個學系來申請，心理系是我的第一志願，其次則是大傳系，目前已積極在整理書審資料，並不打算拚指考。

黃若薇表示，1111「落點分析教戰守策」直播節目，今天(2/24)將由臺大資工系教授林忠緯分享，如何拆解口試委員提問的背後意義，內容精采可期！

(中時新聞網)