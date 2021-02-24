王世均（左）、洪曉蕾開心同框。（吳維書攝）

吳宗憲、楊光友、康康、王世均、洪曉蕾24日出席隱世餐酒館開幕記者會。吳宗憲被問翁立友被雞排妹指控性騷擾，開記者會面對，卻處理失常一事，他笑說：「他太笨了，開記者會應該要先來問我嘛，講的不是那麼妥貼，但沒辦法，他也是真情流露。」新的一年他許願讓台灣更好，不要再有不必要的紛紛擾擾。

「小豬」羅志祥近日動作頻頻，被認為即將復出，吳宗笑虧：「我們是鄰居呀，他本來做了1個蓄水池在樓上，因為在外面開泳池趴會被抓，加減弄1個，後來拆掉了。」他樂見小豬回歸演藝圈，「他慢慢跟大家多點接觸OK的，我們經常互相拜年，在網路互相安慰，也會在球場見面」。

而王世均、洪曉蕾離婚後，年後首次同台，王世均感嘆，「我們一起參加這種場合真的n年未見，我們小年夜有見，跟孩子一起吃飯，離婚之後首次合體，現在像家人一樣」。洪曉蕾則稱兩人是很好的朋友，問到感情現況，王世均笑回：「我的願望是單身，現在單身得不得了。」未來如果有對象是否彼此祝福，她大方表示：「他認定的對象我都祝福。」他則甜回：「只要她祝福的對象我都認定。」

(中時 )