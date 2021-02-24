變性網紅罔腰（江嘉文）日前自爆懷孕12週，還PO一張大腹便便的巨肚照，消息一出震撼全台灣，同時也被質疑她沒有子宮該如何懷孕？不過罔腰至今仍堅稱自己懷有身孕，醫藥記者全嘉莉也在節目中大膽分析3原因，其中之一的可能性就是「罔腰可能不是變性人，她原來就是女生」！

罔腰自爆懷孕一事鬧得全台沸沸揚揚，即便她PO出懷孕手冊、超音波照證明都慘遭打臉是造假，罔腰仍堅稱自己有孕，還強調自己會面對高雄衛生局的約談。對此，全嘉莉昨(23日)就在《新聞挖挖哇》分析罔腰堅稱有孕的3可能原因，第一罔腰可能不是變性人，她原本就是女生、第二罔腰有精神妄想症，相信自己懷孕因此產生假孕症的症狀、第三若罔腰是變性人，那她可能是雙性的，身體內有男性器官也有女性器官。

罔腰因為懷孕風波，成為全台熱議人物，也因此飽受網友正反兩面議論，對此她今(24日)半夜也在臉書有感而發地寫下：「我好多認識我許久的朋友，都說我抗壓性可能是他們看過史上最強的。這七年來不斷被言語霸凌，不簡單，換作是其他人，我想被罵一句 可能就想不開了。世界在亂，我還是我，我是罔腰。」

罔腰的這則PO文更意外釣出前男友鳳梨留言寫下「真的不簡單…(我是很正經留言)」讓氣氛瞬間爆笑了起來，也讓罔腰氣炸tag前男友臉書回擊「吳泓逸(鳳梨本名)閉嘴」！

我好多認識我許久的朋友 都說我抗壓性可能是他們 看過史上最強的 這七年來不斷被言語霸凌 不簡單 換作是其他人 我想被罵一句 可能就想不開了 世界在亂 我還是我 我是罔腰 由罔腰發佈於 2021年2月23日 星期二

罔腰深夜討拍文，遭前男友鳳梨爆笑亂入。(取自罔腰臉書)

其實罔腰自爆懷孕風波，也讓鳳梨被封為全台最衰前男友，因為他第一時間就成為外界與媒體瘋狂關注與詢問的對象，也讓他「凍未條」在直播開譙，稱與罔腰分手快1年，幹嘛什麼事都來問他，還害他莫名其妙被網友罵，相當無辜。

(中時新聞網)