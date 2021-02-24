【旅遊經 洪書瑱報導】

2021桃園彩色海芋季將於3/27開幕為期16天，至4/11止，活動期間橫跨清明連假，由於去(2020)年彩芋季為配合中央流行疫情指揮中心政策停辦，而今(2021)年桃園市防疫有成，彩色海芋季朝向持續辦理的方向努力，預計在3/27在大園溪海休閒農業區開展，以「海底生物」為主題，講述愛與幸福的「海洋奇芋記」。

桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，今(2021)年桃園彩色海芋季展區種植6萬株彩色海芋，有多達13品種，8種不同的色系，除了常見的金黃色系外，今年更特別引進紫色及黑色的特殊色系種植，並將花卉藝術結合科普知識，打造5.9公頃的幸福海底樂園，此外現場搭配近2萬株百合及香水百合，有黃色、橘色、粉色等三種顏色。到2021桃園彩色海芋季不僅可以觀賞美景，更能獲得知識，來場驚奇的海洋之旅。

主花毯為高達5公尺的「愛神美人魚」(桃園市政府農業局提供)

桃園彩色海芋季以「海底生物」為主題(桃園市政府農業局提供)

桃園市政府農業局表示，此次策展運用不同的海底生物們獨特的習性，採用不同的方式呈現愛情的模樣。全區共有七件立體花卉作品，其中最大亮點主花毯為高達5公尺的「愛神美人魚」，手持各式彩色海芋、戴著海芋皇冠、項鍊及心型寶石，並以泡泡營造出愛心浪花氛圍。除主花毯外，河豚創作砂畫吸引戀人注意力、相愛的龍蝦手牽著手在海底散步、軟絲還會用身上的紋路訴說愛意，今年舞台區各幻化為360度皆可觀看得夢幻水母。

除了吸睛的藝術裝置，周邊農場邀請溪海休閒農業發展協會及花媽媽休閒農業發展協會，8間農場推出在地職人精選的農事體驗行程，以食農教育帶領民眾了解在地特殊的人文。包括：有陽榮農場推出的「神龍下蛋」龍鬚菜採菜體驗，大地農莊的療芋手工皂，林園居的焢窯，花媽媽體驗工坊推出的海洋布書等，各場次提供限額供體驗，欲體驗的民眾請提前預約。

桃園彩色海芋季以「海底生物」為主題(桃園市政府農業局提供)

桃園彩色海芋季以「海底生物」為主題(桃園市政府農業局提供)

由於還在防疫期間，進入展區時，請善用主辦單位提供之酒精勤消毒手部並配戴口罩，落實自我健康管理，未配戴口罩者，拒絕入場。此外，桃園農業局郭承泉局長表示，目前朝向持續辦理方向努力中，但還是配合中央防疫相關措施，民眾請多留意相關活動訊息！

相關訊息可至桃園市政府農業局官網(https://agriculture.tycg.gov.tw/)或至桃園彩色海芋季活動官方粉絲團查詢！

桃園彩色海芋季以「海底生物」為主題(桃園市政府農業局提供)

(中時新聞網)