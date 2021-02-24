農田水利會改制為農田水利署，民選會長改為官派署長，財產收歸國有，全國4個水利會認為違法違憲，對行政院農委會提起行政訴訟，台北高等行政法院今（24日）就嘉南農田水利會一案開庭。原告律師蘇煥智聲請釋憲，會員代表謝耀慶更痛批，無論共產主義、社會主義、帝國主義都會照顧農民，台灣是民主國家，民進黨執政卻強奪人民財產，是世界大笑話。

《農田水利法》修正案上路後，水利會去年10月1日起改制為公務機關，機關代表從民選改為官派，資產、負債由國家概括承受。桃園、嘉南、彰化、雲林4個水利會各自對中華民國、農委會等提起行政訴訟，其中，嘉南農田水利會的部分今首開庭。

蘇煥智表示，水利會是公法人，財產應歸全體會員所有，必須透過合法徵收程序，才能收歸國有，水利會也得經過解散、清算等程序，農委會直接改制為水利署，民選會長改官派署長，財產直接移轉給國家，並無法源依據，侵害農民選舉權、財產權，會員因此有權提告，而且本案已涉及違憲，故聲請釋憲。

謝耀慶則說，民國9年日治時期，日本政府與老百姓合資共6000萬日圓興建烏山頭水庫，產權歸老百姓；民國56年開發曾文水庫，中華民國政府與老百姓合資55億新台幣，產權卻歸國家，但農民仍要扣繳地價稅、房屋稅，結果民進黨政府以此認定財產為政府所有，理所當然直接收歸所有。

謝耀慶批評，民國34年台灣光復之前，就已經有輪灌制度，無論共產主義、社會主義、帝國主義，為政者都會照顧農民，從來不會隨意「沒收」人民財產，「民主進步」黨卻直接剝奪農民財產，是世界大笑話。

(中時 )