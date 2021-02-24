德國經濟成長表現意外強勁，激勵周三歐洲股市上漲，惟投資人對通膨可能升高與股票估值過高的擔憂使漲幅受抑。
周三盤初，泛歐STOXX 600指數上漲0.2%，以旅行股和建築類股表現最亮眼。
德國聯邦統計局周三公布去年第四季國內生產毛額（GDP）修正值，受惠於出口暢旺與營建業景氣熱絡，德國去年第四季GDP成長率從0.1%上修至0.3%，優於市場普遍預期。
此外，德國2020年全年GDP成長率從負5.0%修正為負4.9%。經日曆調整後，德國去年經濟萎縮5.3%，但衰退情勢遠較其他許多歐洲國家緩和，主要因梅克爾政府為了緩解疫情衝擊，採取強力的財政措施。
阿斯利康（AstraZeneca）下挫1.3%，路透社報導，該公司向歐盟表示，第二季交付的新冠疫苖數量將不及合約敲定之供應量的一半。
德國運動服飾公司Puma大跌近4%，在泛歐STOXX 600指數中敬陪末座。該公司預期防疫封鎖措施對其業績造成的嚴重影響，將一直持續到第二季底。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。