聯合再生(3576)積極參與政府公開標案，目前聯合再生集團參與得標率5成以上，自去年11月起已陸續取得包括宜蘭掩埋場約10MW案場、台南停車場約8MW案場、台灣自來水公司約12.5MW專案及台鐵基隆機場約4.2MW專案等等。今天該公司受科技部新竹科學園區管理局邀約，於台灣科學工業園區科學工業同業公會協助辦理「太陽光電設置推廣宣導說明會暨媒合會」特別向新竹科學園區各企業先進分享太陽光電建置經驗、實務。

聯合再生儲能事業曾建華副總經理步表示，聯合再生能源是國內少數擁有創能(太陽能)及儲能的全方位綠電解決方案供應商，可以針對企業不同的需求客製規劃。聯合再生能源所開發的宙斯 (ZEUS)系列儲能系統，是全球第一家榮獲UL實驗室測試通過之UL9540認證的大型工商儲能產品，可以使用在用電大戶方案，以及使用於今年即將開始的台電AFC輔助服務。

竹科管理局表示，藉由舉辦媒合活動，可讓各大企業與業者面對面的溝通，而瞭解企業的顧慮、鼓勵並推動建置太陽光電，以配合政府施政同時更善盡企業社會責任因應全球化的綠電趨勢。

(時報資訊)