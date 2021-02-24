大宇資(6111)將旗下音樂音效課，將正式升格為「巢穴音樂」工作室，開放服務對象至集團以外，並將業務拓展至全球。「巢穴音樂」工作室包括三位核心主創人員，除了作曲人曾志豪、吳欣叡外，還有近年來在業界嶄露頭角，專攻遊戲音效設計及製作的甯承信。

曾志豪、吳欣叡二人製作包含《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》、《明星志願》、《大富翁》等大宇資旗下超過25部遊戲千餘首配樂，包括古風、現代流行、交響、電音等多種風格。2008年，曾志豪更憑藉為電影《海角七號》所譜寫「國境之南」，一舉斬獲第45屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎項。

甯承信畢業於英國約克大學音樂科技系，讀書時專攻演算法作曲及環境錄音領域，於2012年加入大宇資。進入大宇後，繼續鑽研音效設計，為《軒轅劍柒》、《仙劍奇俠傳六》等10多款遊戲製作了高品質遊戲音效。並受邀擔任2019年台北遊戲開發者論壇Taipei Game Developers Forum(TGDF)講者，及2020年台北音樂設計節Taipei Music Design Festival(TMDF)講者。

(時報資訊)