統一獅今日在台南球場迎戰來訪的樂天桃猿，派出「嘟嘟」潘威倫先發，繳出3局失1分好表現，而一開局由統一獅領先，樂天桃猿後來居上追平，獅隊直到9局下半才由新秀捕手羅暐捷敲陽春炮要回勝利，以8比7贏球，這也是羅暐捷連2場熱身賽開轟。

潘威倫此戰先發3局，被敲5安、失1分，最快球速到143公里，而樂天桃猿則派年輕投手莊昕諺先發，投4局被敲9安、失5分，最快球速能到146公里，是球隊想栽培的新秀投手。

此戰統一獅火力兇猛，合計共敲13支安打，率先攻下分數，而樂天桃猿3局上從潘威倫手中連續敲安攻下首分，直到第6局才有進展，梁家榮敲出陽春炮，為樂天攻下第2分，且他此戰5打數4安打，手感相當火燙。9局上半樂天面對統一獅後援投手黃竣彥，靠著4安加上獅隊野手失誤，一舉攻下5分，將分數追平成7比7。

9局下半獅隊才靠羅暐捷從蘇俊璋手中敲出陽春炮贏球，他昨日面對味全龍投手林政賢也有全壘打演出，已經連續2天開轟，今日靠他才能以8比7奪勝。

(中時 )