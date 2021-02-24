被封為「紅豆餅女神」的網紅閃亮亮，曾與YouTuber「硬漢兄弟」成員黃包包交往，不料去年爆出性愛片外流風波，轟動外界，兩人卻靠堅定感情挺過困境，不料去年初宣告退回朋友關係，如今分手已經1年多，黃包包卻突然貼出前女友照片，還寫下：「治(或置)裝都掩蓋不了低能的樣貌」，閃亮亮發現後也驚呼：「欸不是啊！」。

黃包包與閃亮亮交往後，兩人的網紅事業相輔相成，成為被網友熟知的郎才女貌情侶檔，不料這段戀情僅維持1年多就宣告破局，閃亮亮去年初坦承已經跟黃包包分手，「現在就是家人、朋友、工作夥伴」，讓不少粉絲直呼可惜。

而分手1年多，兩人仍有互動，而黃包包在前天(2/22)貼出一張舊愛的照片，畫面中閃亮亮收起性感，將長髮綁起並戴著棒球帽，一身休閒蹲地撫摸狗狗，畫面恬靜美好，但黃包包附上的文字卻是：「再多的治(或置)裝都掩蓋不了低能的樣貌」。

超衝突的圖文，很快地傳到閃亮亮耳裡，一開始留言還說自己當下只是跟狗玩到很忘我，「根本不知道你們有拍照」，再細讀了一下前男友的文字，終於發現古怪，傻眼留言回嗆：「欸不是啊 文案怎麼回事 你才低能弱智神經病！」，原來這是黃包包練習攝影的成果照，不但找來舊愛，還彼此能開玩笑，甚至大方tag女友帳號並標籤「ex」，足見雙方真如之前所言，分手後還是很好的朋友。

(中時新聞網)