員警於夜間執行路檢攔查或取締酒駕時，常因夜間燈光昏暗，使得警方執行盤查時，影響夜間視察性。為提升員警夜間執勤安全，位於新莊區的東昇米糧食品有限公司等9家新莊在地熱心企業合力捐贈15組可攜式LED照明設備給新北警新莊分局，並於24日下午舉行捐贈儀式，由東昇米糧食品有限公司董事長陳榮傑代表捐贈，林温柔分局長代表受贈，藉以增進員警夜間執勤的辨識度，提升員警執勤安全。

新莊分局表示，可攜式LED照明設備依照不同亮度，一次約可使用4到10小時，員警在執行盤查或路檢時，可不受夜間光線昏暗的環境限制，無形中也更能保障員警執勤安全。

新莊分局林温柔表示，此次東昇米糧食品有限公司等9家新莊在地熱心企業慷慨解囊，足為當今社會典範，令人感佩讚賞。

新莊分局並呼籲，民眾行駛道路應遵守各項交通規則，警方將持續嚴正執法，取締超速、闖紅燈及酒後駕車等重大違規，維護用路人行車安全。

(中時 )