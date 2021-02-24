櫃買中心24日表示，為協助企業了解110年度（第八屆）公司治理評鑑指標之重要修正內容暨說明公司治理相關法規內容與ESG揭露趨勢，「110年度公司治理評鑑宣導課程」將於2月25日上線，因疫情影響，今年仍以線上課程形式辦理，建議上市上櫃公司於2月25日至3月12日期間上網觀看影片課程，以利及早規劃辦理。

櫃買中心說明指出，本次宣導內容計有「110年度公司治理評鑑介紹暨評分指南與範例說明」、「公司治理相關規章近期修正內容說明」及「公司治理 3.0 談 ESG 揭露趨勢」等三項主題，除說明評鑑指標修正重點，及以釋例方式說明得分要件外，並配合主管機關於109年8月25日發布「公司治理3.0－永續發展藍圖」，說明其推動主軸之重要具體措施及推動時程，暨近期修正之多項公司治理相關規範內容，以持續強化董事會職能發揮、保障股東權益、強化非財務資訊之揭露及協助企業落實誠信經營，希望有助於上市上櫃公司做好法令遵循及落實公司治理，進而提升我國資本市場國際競爭力。

櫃買中心強調，自主管機關發布並推動「2013強化公司治理藍圖」以來，我國於ACGA每兩年發布之「CG Watch」評比分數逐年進步，依其最新公告之「CG Watch 2020」評比結果，臺灣在亞洲12個國家之公司治理排名晉升為第四名，僅次於澳洲、香港、新加坡，創歷年最佳成績，顯示國外相關機構肯定我國對公司治理改革的努力。

櫃買中心及證交所未來將持續與公司治理生態體系之成員合作，持續推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，進一步達到落實公司治理、提升企業永續發展、營造健全ESG生態體系及強化資本市場國際競爭力。

(工商 )