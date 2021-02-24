全新Bose遮噪睡眠耳塞II正式上市。新一代產品遮噪效果升級，並加入全新音訊內容，幫助緩解影響睡眠的緊張情緒。Bose遮噪睡眠耳塞II搭載全新聲學系統和電子晶片，採用柔軟貼合的耳塞設計，囊括35首以上的精選內容，將伴侶鼾聲，鄰居的紛擾和街道的喧囂等擾人噪音，一起阻隔、遮蓋，經使用者測試證實可以帶來更好的睡眠品質。

「遮噪睡眠耳塞II採用了Bose特有的遮噪技術，因為在睡眠環境中，遮蓋噪音比消除它更有效。」Bose健康品類負責人Steve Romine表示：「我們不放棄尋找解決方法，因為數以萬計的人仍然被睡眠問題困擾。我們為遮噪睡眠耳塞II的上市感到興奮，它可以抵制睡眠環境中的低頻噪音，如鼾聲、電器運轉聲、腳步聲等，並藉由APP播放舒緩音效，幫助使用者入眠。這是大聲聽音樂，或用耳塞甚至是床邊睡眠治療機所無法比擬的。」

Bose與科羅拉多大學安舒茨醫學院及UCHealth CARE 創新中心合作，首次通過使用者測試證實遮噪睡眠耳塞II可以帶來更好的睡眠品質。測試結果發現，100% 的參與者表示Bose遮噪技術可抵制讓人無法安睡的常見噪音；86% 的參與者回饋更好入睡；76% 的人表示他們可以整晚好眠；80% 的參與者證實有了更好的睡眠品質。

使用者可以通過Bose Sleep應用程式實現操控和軟體升級。除設置鬧鐘和調節音量之外，針對干擾睡眠的不同因素，App還囊括了三類精心製作的音訊內容供使用者選擇。14款遮噪音效針對不同夜間噪音頻率，將其遮蓋在舒緩音效之下，幫助使用者免受噪音干擾。另外新增多款音訊內容幫助使用者放鬆身心, 包括15種「自然景觀」音效將繁雜的思緒帶入鄉間、海岸、木棧道之上；另有10種放鬆音調，幫助使用者緩解壓力。

全新Bose遮噪睡眠耳塞 II正式上市遮噪效果升級，並帶來全新舒緩音效。（Bose提供／黃慧雯台北傳真）

全新Bose 遮噪睡眠耳塞II在噪音控制、聲學、心理聲學和微電子等領域實現了突破。每一隻耳塞的深度僅6毫米左右，可顯著減少與枕頭接觸時的不適感，即使側臥也足夠舒適。產品採用防摩擦塗層避免了 「吱吱」的摩擦聲，同時搭載全新蝕刻訊號系統，通過低功耗藍牙技術，穩定連接手機、平板電腦等設備。Bose 遮噪睡眠耳塞II採用全新鎳氫電池（NiMH）實現10小時續航時間，並內置全新的微型電路板，可支援預存10種舒緩音效。遮噪音效透過全新發聲單體幫助遮噪睡眠耳塞II實現更有效的「遮蓋並替換」噪音效果，加上舒適柔軟、具有全新壓力均衡設計的矽膠耳塞，將剩餘噪音全部「阻隔」在外。Bose 遮噪睡眠耳塞II提供三種尺寸選擇，不同於日常佩戴的耳塞，其材質選擇和形狀設計都為了確保整夜佩戴也可舒適安睡。

全新Bose 遮噪睡眠耳塞II配備升級版陽極氧化鋁充電盒，用於儲存耳塞並提供長達30小時的額外續航時間。相容於iOS和Android系統，操作方便，同時具備IPX4防水、防汗等級，持久耐用。新品將於2月24日正式開賣，建議售價為8,100元，消費者可前往Bose 專門店、主題專櫃、經銷點購買。

(科技)