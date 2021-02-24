中國山西一名呂姓男子近日帶著一家人到海南三亞遊玩，沒想到岳母喝了度假酒店房內提供的礦泉水後，竟開始嘔吐，送醫後被診斷為消毒劑中毒，趕緊進行洗胃治療，目前相關單位已介入調查。

綜合陸媒報導，呂男19日帶著一家人前往海南三亞旅遊，並入住當地度假酒店，他們一共預定三間房，每間房內都有提供2瓶免費礦泉水，沒想到他的岳母打開房內礦泉水喝下後，感覺味道有異，便沒有再喝，「我們房間是門對門，她就問我說，這邊的礦泉水為啥是鹹的呢？我說不應該啊，拿過來一聞，就聞出很強烈的消毒液的味道，我立刻拿著這瓶水到酒店前台，並找工作人員聞了一下，服務員也承認說礦泉水不對。」

（圖／翻攝漩渦視頻）

過沒多久，岳母就開始出現嘔吐症狀，酒店司機陪同家人將她送往三亞市人民醫院急診，經診斷發現是消毒劑中毒，立刻進行洗胃治療。

呂男表示，事發後酒店沒有相關負責人出面解決問題，甚至還將他交給前台的礦泉水藏起來，因此他只能報警處理，後來警方也在前台隔壁的儲藏室內找到了這瓶「礦泉消毒水」。呂男妻子表示，希望能得到人民幣20萬賠償，但涉事酒店店長表示，不清楚呂男岳母喝的水從何而來；至於礦泉水生產商則表示與水無關，並將同批的8瓶礦泉水送往第三方權威機構檢測，若沒有問題，代表與他們無關，目前警方及當地文旅局都介入調查此事。

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(中時新聞網)