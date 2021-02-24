新莊女子殺母案 逆倫女遭新北檢聲押 17:392021/02/24 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新莊區44歲蘇姓女子為了5000元貓飼料費用，昨下午與母親發生爭執，竟憤而持水果刀朝母親左腹狂捅，蘇母當場臟器外露、倒臥血泊中，送醫搶救仍不治身亡。圖為新北地方法院。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區44歲蘇姓女子為了5000元貓飼料費用，昨下午與母親發生爭執，竟憤而持水果刀朝母親左腹狂捅，蘇母當場臟器外露、倒臥血泊中，送醫搶救仍不治身亡，蘇女依殺人罪嫌送辦；新北地檢署檢察官今日複訊後，認為蘇女涉嫌殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，有逃亡之虞，且不易控管自身情緒，恐有反覆繼續實施之虞，下午5時向新北地方法院聲請羈押獲准。 社會10點檔》婦為自拍墜山崖死 疑點重重揪出詐保3400萬內幕 基隆警私吞贓款毒品 詹永茂5官警記過 (中時 ) #新北 #母親 #蘇女 #女子 #控管 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【黑幫亂鬥】角頭陳建文遭槍殺上午相驗 妻女痛哭 12:042021/02/24 社會 新北最大太陽光電案場 啟用 04:102021/02/24 產業特刊 傳奇女雞頭4／做老外真辛苦！直播主海外賣淫身心俱疲 免疫失調悔不當初 09:132021/02/24 社會 嘿咻22次換iPhone 桃園男利誘10名少女性侵遭重判 14:532021/02/24 社會 228連假將至 侯友宜：防疫手段比照過年 10:362021/02/24 生活 資安疑慮 新北區間測速執法全暫停 04:102021/02/24 地方新聞 通姦除罪人夫嗨翻 車震小三遭老媽直擊「翻來翻去」 07:032021/02/24 社會 傳奇女雞頭1／學霸正妹創情色帝國 「金錢鋪陳的美好」誘網紅小模賣皮肉 09:132021/02/24 社會 鐵路殺警案逆轉 凶嫌一審無罪警父抑鬱而終 二審改判17年 09:412021/02/24 社會 【藍白競合】藍白大咖30天內網路聲量排名出爐 粉專曝3大看點 17:152021/02/24 政治 女獵人殘殺長頸鹿 挖出血淋淋心臟讚最棒情人節禮物 12:502021/02/24 國際 社會熱門新聞 西濱全線禁行重機 民間團體提呼籲 網友看完聲明影片怒了 - 社會 惡霸國道潑漆 擋風玻璃一片藍 轎車盲駛乘客尖叫 網怒：是累犯 - 社會 【黑幫亂鬥】角頭陳建文遭槍殺上午相驗 妻女痛哭 - 社會 【黑幫亂鬥】影片曝光！蝦米穿防彈衣槍斃角頭 下秒開賓士投案 - 社會 濃霧駕車「8＋1」守則台中交警教你怎麼做 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。