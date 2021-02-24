新北市新莊區44歲蘇姓女子為了5000元貓飼料費用，昨下午與母親發生爭執，竟憤而持水果刀朝母親左腹狂捅，蘇母當場臟器外露、倒臥血泊中，送醫搶救仍不治身亡，蘇女依殺人罪嫌送辦；新北地檢署檢察官今日複訊後，認為蘇女涉嫌殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，有逃亡之虞，且不易控管自身情緒，恐有反覆繼續實施之虞，下午5時向新北地方法院聲請羈押獲准。

(中時 )