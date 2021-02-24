谷懷萱曾是知名的新聞主播，曾和謝震武搭檔主持節目《新聞面對面》9年，2018年嫁給認識超過25年的大學同學、體育主播徐展元，逐漸淡出螢光幕，隔年無預警閃辭《新聞面對面》，過著清幽的幸福生活。近日，她透過社群平台PO出素顏照，表示這是目前人生最開心時刻，「沒有化妝，修了頭髮，也許還有年近五十的智慧。」面對網友攻擊她的身材，谷懷萱決定斷捨離，通通封鎖。

谷懷萱23日上午在臉書上傳一張卸妝後的照片，回憶20歲之前家境清寒，30歲時拚命賺錢養家，等到40歲左右才有餘力思考自己到底想要什麼，感性的說：「花了大半生讀書工作，得到很多，學習不少，爾今悠遊自在，真要感謝過去的努力和感謝真正愛我的人，支撐我過著無憂無慮的好日子。」

谷懷萱領悟到人生是自己的，立志笑到最後，而且要羨慕自己比羨慕別人更開心，「多年來都有人嘴我胖，吃那麼好還瘦真是沒天理，而且現在才是正常啦」，笑說以前當主播時很瘦，是因為要配合工作，大呼太辛苦了。

谷懷萱的素顏照曝光後，許多粉絲都驚艷不已，紛紛讚賞：「素顏最美，不要化妝了，省錢又省時，真是一舉兩得」、「慈悲相～～超級有愛的」、「覺得PO素顏照是一種自信」等，未料，還是有網友嘲諷谷懷萱「感覺變寬一點」，暗指身材走鐘，她不堪受到無故批評，罕爆氣回應：「想來嘴我胖的人，如果覺得看了油，請刪除我的粉絲專頁，不需要特別來受罪好嗎？不然就是我會封鎖你，來一個殺一個，來一對殺一雙，我覺得說人身材是霸凌，你們是負能量！」不懂為什麼那麼多陌生人拚命笑她的體態，清一色都是男性，還會拿「我是為妳好」合理化，谷懷萱不想忍了，決定斷捨離，一一封鎖酸民。

(中時新聞網)