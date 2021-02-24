交通部部長林佳龍日前曾表示，為了拯救觀光產業，將針對觀光旅遊業者員工進行培訓，希望勞動部的基金能夠支持辦理，勞動部就業安定基金管理會今天開會討論交通部提案，但最後委員有「異見」，會中有委員質疑此計畫是訓練計畫還是紓困計畫，經費未被匡列，要求補正下次再審。

據了解，交通部觀光局提出的「協助旅行業轉型培訓計畫」提案主要為針對旅行業從業人員的數位提升訓練計畫，希望提升旅行業者的數位化，預算初步規劃3億餘元、預計協助2萬餘名旅行業人員。

參與會議的勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，目前交通部初步規劃包括針對2萬多名旅行業從業人員，提供為期6個月的訓練計畫，計畫期間未實施減班休息的事業單位可以派遣所屬的從業人員至公協會訓練，而再補助公協會，但會中委員認為課程的分布、預算科目的部分等待修正外，是否要補助事業單位等也待討論。

沈文麗說，會中也向交通部說明勞動部有針對減班休息的事業單位實施「充電再出發」計畫，包括補助事業單位辦訓、勞工津貼等。

沈文麗提及，此次會議也討論經濟部所提的「機車行升級轉型輔導」計畫，會中同意第3年預算1543萬元。

(中時 )