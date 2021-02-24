委屈的人妻將一切過程發到網路上，讓不少網友看傻，直說刷新三觀。(圖擷取自靠北婆婆2.0)

太誇張！一名人妻抱怨，由於婆家過年沒有圍爐習慣，所以今年和老公回娘家圍爐，而自家由於親戚眾多，每年都以流水席的方式圍爐，今年共開了12桌，豈料婆婆聽聞後，竟帶著其他親戚共7人跑來蹭飯吃，怎麼趕也趕不走，讓原PO顏面盡失，還得飽受其他親戚的冷嘲熱諷。

這名人妻在臉書「靠北婆婆2.0」上發文表示，因為娘家親戚群體龐大，所以每年都是以流水席的模式圍爐，今年開了12桌左右，而老公是第一次和她回娘家圍爐，所以相當興奮地拍照給婆婆看，婆婆進一步詢問完大概菜色後，竟帶著其他親戚殺到現場，「婆婆帶著姑姑那一家子，總共7個人來，說要體驗一下圍爐的感覺」，而現場位置根本不夠，讓氣氛尷尬到極點。

原PO父親見狀臉色雖垮了下來，但為顧及親家間的感情，還是硬拉了一張矮桌出來，放上幾道辦桌菜。最扯的不止這樣，原PO說明，家中傳統會由祖母來發放紅包，不分年紀都可領取，是為了討個喜氣，由於紅包數量是先早已算好，婆家一行人突然闖進，想當然不在發紅包名單內。

而原PO婆婆聽聞後瞬間發怒，更跳起來大罵，「憑什麼我們沒有，我們也在這裡吃飯啊！」後來婆婆更和原PO父親發生口角，差點上演全武行，老公跳出來勸架反遭婆婆責罵，「入贅了是不是？拿了紅包不認媽了！」將場面搞得相當混亂。原PO更委屈表示，好好一個過年圍爐，被婆婆一家子亂成這樣，讓她變成罪魁禍首，還要忍受親戚間的冷嘲熱諷。

貼文發出後讓網友看傻，不少人直說真的刷新三觀，「婆婆擁有水泥牆的臉皮，子彈穿不過」、「過年沒有圍爐習慣的人，是突然來湊什麼熱鬧，還不請自來，攤上這種婆家也真是雖小，臉皮夠厚」、「我很少留言，但這篇真的讓我大開眼界」、「過年系列最誇張的一篇」。

(中時新聞網)