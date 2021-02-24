前基隆地院法官陳志祥3年前任職務法庭法官時，對法官陳鴻斌性騷擾女助理案，上媒體說明改判理由，去年司法院人審會認定他接受媒體採訪時，引喻失當、欠缺性平意識，予以書面告誡，他提訴訟遭懲戒法院第一審判決駁回，他上訴後又遭第二審駁回。

本案也是為司法院職務法庭改置於懲戒法院，並從一級一審制變更為一級二審制後，首件當事人對於第一審判決不服，提起上訴，並經職務法庭第二審判決的案件。

陳鴻斌因強吻、性騷擾法官助理遭職務法庭懲戒判決免除法官職務 ，陳提再審後，職務法庭改判只需罰薪1年，當時引發各界譁然，監察院提起再審後，職務法庭再改判陳鴻斌免職。

但當時職務法庭承審法官陳志祥對外聲稱，讓陳改輕判沒有問題，還說陳鴻斌只是試圖發展婚外情，從證據看2人是「兩情相悅」，他的發言引發爭議，法官協會、司改會等具狀要求對陳志祥評鑑，法評會送監察院後、彈劾不成立。

司法院人審會仍對陳志祥進行處分，人審會認為他身為職務法庭的承審法官，卻於接受媒體採訪時，發表言論逾越判決書內容，且引喻失當、欠缺性平意識，有損法官之中立、客觀、公正形象，予以書面告誡之警告處分。

陳志祥向懲戒法院第一審提起職務訴訟，請求「確認司法院在2020年2月14日對陳志祥為警告之職務監督處分及異議決定影響審判獨立」，第一審判決駁回後，他提上訴，遭懲戒法院第二審駁回。

這起事件發生後，陳志祥因遭人事懲處警告，職務評定從長年的「良好」變成「未達良好」，他已在去年7月1日退休轉任律師。

(中時 )